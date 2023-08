SFS Aktie News: SFS am Dienstagmittag leichter

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 98,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 14'583 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 97,90 CHF. Bei 98,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 2'235 SFS-Aktien gehandelt.

Bei 128,80 CHF erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 30,89 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 17,78 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 28.02.2025.

Redaktion finanzen.ch