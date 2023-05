SFS Aktie News: SFS präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 121,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'066 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die SFS-Aktie bei 122,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,60 CHF. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32'115 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2023 bei 123,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 80,90 CHF fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 18.07.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 19.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von SFS.

