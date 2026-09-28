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28.09.2026 09:29:00

SFS Aktie News: SFS tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

SFS Aktie News: SFS tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SFS. Der SFS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 135,00 CHF.

SFS
136.08 CHF 0.71%
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 135,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'917 Punkten steht. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 135,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,00 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 114 Aktien.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 98,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,22 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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