SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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28.09.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag höher
Die Aktie von SFS gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 136,80 CHF zu.
Das Papier von SFS legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 136,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'848 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die SFS-Aktie bis auf 136,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 135,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'005 SFS-Aktien.
Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 39,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 26.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2026 7,22 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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