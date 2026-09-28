SFS Aktie News: SFS verteuert sich am Montagmittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 136,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'821 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SFS-Aktie bei 136,60 CHF. Bei 135,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 1'169 Stück.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,49 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,78 CHF.

Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,22 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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