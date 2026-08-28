SFS Aktie News: SFS am Freitagvormittag mit Kurseinbussen

Die SFS-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 130,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'326 Punkten steht.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,62 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,80 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 26.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,25 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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