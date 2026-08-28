SFS Aktie News: SFS am Freitagnachmittag im Minusbereich

Die SFS-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 133,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'289 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 133,80 CHF. Bei 134,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 3'322 SFS-Aktien gehandelt.

Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 26,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,80 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,25 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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