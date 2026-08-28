SFS Aktie News: SFS präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 134,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'301 Punkten tendiert. Die SFS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,80 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'251 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,93 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 36,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,80 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,25 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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