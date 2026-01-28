SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
|
28.01.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SFS. Zuletzt fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 113,40 CHF ab.
Die SFS-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 113,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'093 Punkten notiert. In der Spitze fiel die SFS-Aktie bis auf 113,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 115,80 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 10'770 Aktien.
Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 123,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,50 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 18,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SFS-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,62 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SFS am 06.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 05.03.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,45 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
