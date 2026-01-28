Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’073 -1.1%  SPI 18’092 -1.1%  Dow 49’033 0.1%  DAX 24’819 -0.3%  Euro 0.9205 0.4%  EStoxx50 5’948 -0.8%  Gold 5’273 1.8%  Bitcoin 68’677 0.9%  Dollar 0.7708 1.2%  Öl 68.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Rheinmetall345850NVIDIA994529Lonza1384101Zurich Insurance1107539
Top News
Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Darum stabilisiert sich der US-Dollar gegenüber dem Franken und Euro
Apple-Aktie im Fokus: Wer der Nachfolger von Tim Cook werden könnte
OHB-Aktie verwirrt: Milliardenprojekt mit Rheinmetall - Anleger staunen über grosse Kursdiskrepanzen
Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie bricht ein
Suche...
Plus500 Depot

SFS Aktie 23922930 / CH0239229302

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.01.2026 16:29:00

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Kursverlusten

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SFS. Zuletzt fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 113,40 CHF ab.

SFS
113.62 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

Die SFS-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 113,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'093 Punkten notiert. In der Spitze fiel die SFS-Aktie bis auf 113,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 115,80 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 10'770 Aktien.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 123,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,50 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 18,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SFS-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,62 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SFS am 06.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 05.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,45 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie nimmt zu: Unternehmen mit leichtem Wachstum in weiterhin schwierigem Umfeld

SFS-Aktie in Rot: Konzern stärkt Handelsgeschäft durch Übernahme langjähriger Partner

SFS-Aktie in Rot: Industriekonzern schliesst Werk in Flawil - 75 Stellen fallen weg

Nachrichten zu SFS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SFS AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:19 Marktüberblick: Dollar unter Druck
09:08 Swisscom gefragt
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke abgedreht
27.01.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
26.01.26 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’557.87 19.73 SRNBXU
Short 13’823.91 13.99 S83BOU
Short 14’345.30 8.99 BY8SXU
SMI-Kurs: 13’072.49 28.01.2026 16:17:04
Long 12’472.99 19.73 S1FBQU
Long 12’193.57 13.99 SN3BLU
Long 11’661.73 8.96 SYZBYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

SFS AG 113.60 -1.73% SFS AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank-Aktie verliert: Razzia bei deutschem Branchenprimus - Verdacht der Geldwäsche
Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kurssprung bei NVIDIA-Aktie: China-Geschäft vor Comeback dank H200-Freigabe
Qubits 2026: D-Wave & Co. stellen Entwicklungen im Quantencomputing vor - Quanten-Aktien gefragt
Roche-Aktie letztlich leichter: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
OHB-Aktie verwirrt: Milliardenprojekt mit Rheinmetall - Anleger staunen über grosse Kursdiskrepanzen
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend stärker
Lonza-Aktie rutscht auf rotes Terrain: Pharmazulieferer kehrt 2025 auf Wachstumskurs zurück
Augen auf Fed und US-Tech-Bilanzen: SMI auf rotem Terrain -- DAX tiefer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen mit Gewinnen

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:31 KORREKTUR/Aktien New York: S&P 500 steigt erstmals über 7.000 Punkte
16:19 Umweltausschuss gibt grünes Licht für Gentechnik-Regeln
16:14 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1974 US-Dollar
16:13 ROUNDUP: Trump droht dem Iran im Atomstreit mit Militärschlag
16:09 KORREKTUR/Urteil: Niederlande müssen Karibik-Insel vor Klimawandel schützen
16:05 Aktien New York: S&P 500 steigt erstmals über 7.000 Punkte - Tech-Zahlen und Fed
15:57 ROUNDUP 2: Durchsuchung bei Deutscher Bank: Verdacht auf Geldwäsche
15:55 ROUNDUP: Amazon streicht weltweit 16.000 Arbeitsplätze
15:52 Iran lehnt Beschränkungen für Atomprogramm ab
15:51 Putin-Berater: Selenskyj kann für Treffen nach Moskau kommen