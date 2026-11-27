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27.11.2026 16:29:00
SFS Aktie News: Anleger greifen bei SFS am Nachmittag zu
Die Aktie von SFS gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 146,60 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die SFS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 146,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'897 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die SFS-Aktie bei 147,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'487 SFS-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2026 bei 148,80 CHF. 1,50 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 31,11 Prozent Luft nach unten.
Für SFS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,77 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,16 CHF je Aktie in den SFS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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