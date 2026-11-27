Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 146,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'878 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die SFS-Aktie bei 147,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 138,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'702 SFS-Aktien umgesetzt.

Bei 148,80 CHF erreichte der Titel am 19.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 1,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.11.2025 bei 101,00 CHF. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 45,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,77 CHF belaufen.

Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,16 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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