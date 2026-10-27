SFS Aktie News: SFS am Nachmittag fester

Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 141,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'592 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die SFS-Aktie bei 141,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 4'258 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,83 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,20 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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