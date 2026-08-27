SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,3 Prozent auf 130,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'317 Punkten steht.

Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFS-Aktie somit 11,20 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Mit Abgaben von 24,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,80 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SFS.

Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2026 7,25 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus

SFS-Aktie gefragt: Konzern übernimmt Heartland und baut Präsenz in US-Luftfahrtmarkt aus

Adval Tech-Aktie Übernahme des Tiefziehgeschäfts von SFS