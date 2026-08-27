SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 134,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'208 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die SFS-Aktie bei 135,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 132,80 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 4'948 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,75 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,80 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,25 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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