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27.08.2026 12:29:00

SFS Aktie News: SFS am Mittag gesucht

SFS Aktie News: SFS am Mittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SFS. Zuletzt wies die SFS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 133,80 CHF nach oben.

SFS
133.17 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 133,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'328 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die SFS-Aktie bis auf 133,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'214 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 9,42 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 98,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 36,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,80 CHF je SFS-Aktie.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,25 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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