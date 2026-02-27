SFS Aktie News: SFS am Freitagmittag mit Kursverlusten

Um 12:28 Uhr ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 121,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'209 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der SFS-Aktie ging bis auf 121,40 CHF. Bei 122,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'470 Stück gehandelt.

Am 12.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,20 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 95,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,62 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 05.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 6,39 CHF in den Büchern stehen haben wird.

