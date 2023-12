SFS Aktie News: SFS am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 104,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'581 Punkten steht. In der Spitze gewann die SFS-Aktie bis auf 104,80 CHF. Bei 102,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 9'204 Aktien.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 85,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 23,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.03.2024 erwartet. Am 28.02.2025 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch