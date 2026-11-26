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26.11.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Donnerstagvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von SFS gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 144,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 144,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'789 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 144,00 CHF erreichte die SFS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 143,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 95 SFS-Aktien.
Am 19.11.2026 markierte das Papier bei 148,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 29,86 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,77 CHF aus.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,16 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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