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26.11.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Donnerstagmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SFS. Zuletzt konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 144,80 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die SFS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 144,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'801 Punkten steht. Der Kurs der SFS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 145,40 CHF zu. Mit einem Wert von 143,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'980 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,80 CHF) erklomm das Papier am 19.11.2026. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 2,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,00 CHF am 28.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SFS-Aktie 30,25 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,77 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,16 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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