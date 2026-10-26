SFS Aktie News: SFS am Vormittag gesucht

Die SFS-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 138,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'427 Punkten steht. Die SFS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 138,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 138,00 CHF. Bisher wurden heute 441 SFS-Aktien gehandelt.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 5,93 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 40,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,20 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele

SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele

SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus