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26.10.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Vormittag gesucht
Die Aktie von SFS gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SFS legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 138,20 CHF.
Die SFS-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 138,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'427 Punkten steht. Die SFS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 138,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 138,00 CHF. Bisher wurden heute 441 SFS-Aktien gehandelt.
Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 5,93 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 40,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,20 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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