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26.10.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS gewinnt am Mittag an Boden
Die Aktie von SFS zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 139,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr wies die SFS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 139,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'464 Punkten liegt. Die SFS-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,00 CHF an. Bei 138,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'497 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFS-Aktie somit 5,05 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,30 CHF am 21.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.
Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,78 CHF je SFS-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,20 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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