SFS Aktie News: SFS verteuert sich am Vormittag

Um 09:28 Uhr stieg die SFS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 133,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'469 Punkten liegt. Die SFS-Aktie zog in der Spitze bis auf 134,00 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 201 SFS-Aktien.

Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 146,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 10,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,80 CHF je SFS-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 26.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,25 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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