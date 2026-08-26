SFS Aktie News: SFS legt am Nachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 133,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'488 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die SFS-Aktie sogar auf 134,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'495 SFS-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Gewinne von 9,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 98,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,20 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,80 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,25 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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