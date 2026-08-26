SFS Aktie News: SFS am Mittag im Plus

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 133,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'508 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die SFS-Aktie bis auf 134,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 134,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'796 SFS-Aktien umgesetzt.

Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 9,58 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 26,42 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,80 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,25 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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