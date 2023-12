SFS Aktie News: SFS am Montagnachmittag gefragt

Im SIX SX-Handel gewannen die SFS-Papiere um 04:28 Uhr 1,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'581 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SFS-Aktie bisher bei 104,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 102,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'204 SFS-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,80 CHF an. Gewinne von 22,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 85,20 CHF. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 23,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.03.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.02.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.ch