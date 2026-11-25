Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 144,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'847 Punkten tendiert. Bei 144,00 CHF erreichte die SFS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 143,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 227 SFS-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 148,80 CHF erreichte der Titel am 19.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.11.2025 auf bis zu 100,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SFS-Aktie 30,42 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,77 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,16 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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