Die SFS-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 142,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der SFS-Aktie ging bis auf 141,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,80 CHF. Bisher wurden heute 2'344 SFS-Aktien gehandelt.

Am 19.11.2026 markierte das Papier bei 148,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 4,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.11.2025 bei 100,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 29,44 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,77 CHF.

Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,16 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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