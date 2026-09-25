SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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25.09.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SFS. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 136,40 CHF zu.
Das Papier von SFS legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 136,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'762 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die SFS-Aktie sogar auf 137,40 CHF. Mit einem Wert von 136,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'685 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 6,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 27,93 Prozent Luft nach unten.
Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF je Aktie ausschütten.
SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,22 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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