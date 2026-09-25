SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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25.09.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Freitagmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SFS. Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 136,60 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 136,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'803 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die SFS-Aktie sogar auf 137,40 CHF. Mit einem Wert von 136,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'957 Aktien.
Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 6,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF.
Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,22 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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