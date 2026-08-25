SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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25.08.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Dienstagvormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 132,00 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 132,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'325 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die SFS-Aktie bei 132,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 48 SFS-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 25,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,80 CHF je SFS-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,25 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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