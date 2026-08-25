SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 133,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'387 Punkten notiert. Die SFS-Aktie legte bis auf 134,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 132,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 6'665 SFS-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 10,08 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 98,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,09 Prozent.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,80 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,25 CHF je SFS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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