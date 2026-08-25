SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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25.08.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Mittag gesucht
Die Aktie von SFS gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SFS legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,6 Prozent auf 134,00 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,6 Prozent auf 134,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'373 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SFS-Aktie bisher bei 134,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,00 CHF. Zuletzt wechselten 3'187 SFS-Aktien den Besitzer.
Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SFS-Aktie derzeit noch 9,25 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 26,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,80 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,25 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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