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SFS Aktie 23922930 / CH0239229302

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25.03.2026 12:29:00

SFS Aktie News: SFS am Mittag höher

SFS Aktie News: SFS am Mittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von SFS. Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 118,40 CHF.

SFS
118.42 CHF 1.83%
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Das Papier von SFS legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 118,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'752 Punkten liegt. Bei 119,00 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 17'537 SFS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SFS-Aktie derzeit noch 8,28 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 95,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,69 CHF je Aktie ausschütten.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 23.07.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 20.07.2027 dürfte SFS die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 6,91 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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