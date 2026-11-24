Das Papier von SFS konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 146,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'764 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die SFS-Aktie bei 146,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 146,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50 SFS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,80 CHF) erklomm das Papier am 19.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,50 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,00 CHF am 24.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,77 CHF je SFS-Aktie.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.03.2028.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,16 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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