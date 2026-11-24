Um 16:28 Uhr wies die SFS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 144,80 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'728 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 146,60 CHF erreichte die SFS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 146,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'640 Stück gehandelt.

Am 19.11.2026 markierte das Papier bei 148,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 2,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,77 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,16 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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