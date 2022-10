SFS Aktie News: SFS am Mittag mit Kursplus

Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 87,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 13'472 Punkten liegt. Die SFS-Aktie legte bis auf 87,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 85,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'390 SFS-Aktien den Besitzer.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 03.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 08.03.2024 dürfte SFS die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch