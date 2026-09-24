SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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24.09.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Vormittag leichter
Die Aktie von SFS gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 137,20 CHF.
Die SFS-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 137,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'731 Punkten steht. Die SFS-Aktie gab in der Spitze bis auf 137,00 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 137,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'037 SFS-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,71 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 98,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,78 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SFS-Gewinn in Höhe von 7,29 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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