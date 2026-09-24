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24.09.2026 16:29:00

SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von SFS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SFS-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 136,60 CHF nach.

SFS
137.23 CHF -0.08%
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Die SFS-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 136,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'758 Punkten notiert. In der Spitze büsste die SFS-Aktie bis auf 136,40 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,00 CHF. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'756 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,17 Prozent. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,29 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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