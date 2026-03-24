SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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24.03.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag höher
Die Aktie von SFS gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SFS-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 117,20 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die SFS-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 17'435 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die SFS-Aktie bis auf 117,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 116,80 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 16'613 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 128,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,50 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 18,52 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,69 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte SFS am 23.07.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.07.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von SFS.
Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,91 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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