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23.11.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS behauptet sich am Vormittag
Die Aktie von SFS zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Die SFS-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 143,00 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die SFS-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 143,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'486 Punkten notiert. In der Spitze gewann die SFS-Aktie bis auf 143,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SFS-Aktie bisher bei 142,80 CHF. Bei 142,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 248 SFS-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 148,80 CHF erreichte der Titel am 19.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 4,06 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit Abgaben von 31,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,77 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,16 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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