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23.11.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS schiebt sich am Montagnachmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SFS. Zuletzt wies die SFS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 146,20 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die SFS-Papiere um 16:28 Uhr 2,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'676 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die SFS-Aktie sogar auf 146,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 142,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'480 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 148,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SFS-Aktie 32,76 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,77 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.
Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,16 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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