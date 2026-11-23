Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 145,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'607 Punkten tendiert. Der Kurs der SFS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 146,00 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,80 CHF. Zuletzt wechselten 2'333 SFS-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 148,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.11.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 2,34 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 32,39 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,77 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 26.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,16 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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