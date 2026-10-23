SFS Aktie News: SFS am Freitagvormittag im Aufwind

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 138,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die SFS-Aktie sogar auf 138,00 CHF. Bei 137,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 286 SFS-Aktien.

Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 146,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,09 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Mit Abgaben von 28,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,20 CHF je SFS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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