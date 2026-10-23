SFS Aktie News: SFS am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 138,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'380 Punkten notiert. Der Kurs der SFS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 138,80 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 137,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'328 SFS-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 6,09 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 98,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 40,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SFS-Gewinn in Höhe von 7,20 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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