SFS Aktie News: SFS legt am Mittag zu

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 137,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'366 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die SFS-Aktie bis auf 138,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 137,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 2'171 Stück.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,55 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF. Mit Abgaben von 28,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,78 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,20 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele

SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele

SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus