SFS Aktie News: Anleger schicken SFS am Vormittag ins Minus

Die SFS-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 138,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'860 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der SFS-Aktie ging bis auf 138,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 139,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'809 SFS-Aktien.

Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 5,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 28,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,78 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,29 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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