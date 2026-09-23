SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Kursverlusten

Die SFS-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 137,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'804 Punkten steht. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 137,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 139,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'167 SFS-Aktien.

Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für SFS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,78 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,29 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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