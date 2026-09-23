SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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23.09.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Mittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von SFS gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die SFS-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 138,40 CHF.
Die SFS-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 138,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'800 Punkten notiert. Die SFS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 138,20 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 139,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'711 SFS-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.
SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,29 CHF je Aktie in den SFS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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