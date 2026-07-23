Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’183 -0.9%  SPI 19’908 -0.9%  Dow 51’653 -1.1%  DAX 24’831 -1.3%  Euro 0.9285 -0.2%  EStoxx50 6’224 -1.5%  Gold 4’057 -1.8%  Bitcoin 53’144 -1.2%  Dollar 0.8166 0.3%  Öl 100.5 6.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882Rheinmetall345850Lonza1384101Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Papier McKesson-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet McKesson Aktionären eine Freude
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: Über diese Dividende können sich Constellation Brands A-Aktionäre freuen
Ausblick: Newmont mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
UniCredit-Aktie dennoch in Rot: Noch mehr Gewinn erwartet
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
ETF Sparplan

SFS Aktie 23922930 / CH0239229302

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.07.2026 16:29:00

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Kursplus

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SFS. Das Papier von SFS legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 141,00 CHF.

SFS
141.23 CHF 0.36%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von SFS legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 141,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'864 Punkten tendiert. Die SFS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 146,40 CHF aus. Bei 141,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 33'243 SFS-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 3,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 30,28 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,79 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,01 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie gefragt: Konzern übernimmt Heartland und baut Präsenz in US-Luftfahrtmarkt aus

Adval Tech-Aktie Übernahme des Tiefziehgeschäfts von SFS

SPI-Wert SFS-Aktie: Diese Dividende sieht SFS für Aktionäre vor

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!