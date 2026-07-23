SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Kursplus

Das Papier von SFS legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 141,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'864 Punkten tendiert. Die SFS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 146,40 CHF aus. Bei 141,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 33'243 SFS-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 3,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 30,28 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,79 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,01 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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