SFS Aktie News: SFS am Mittag stärker

Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 103,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'524 Punkten steht. Die SFS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 102,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'643 SFS-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,80 CHF erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 24,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 85,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 17,92 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 28.02.2025.

